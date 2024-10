Luis Enrique: “Rinnovo? Senza comunicazioni ufficiali non ho nulla da dire”

Luis Enrique, allenatore del PSG, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Ligue 1 contro lo Strasburgo, sorvolando sulla domanda legata al rinnovo contrattuale: “Finché non ci sarà alcuna comunicazione ufficiale, non ho nulla da dire a riguardo”.

Foto: Instagram PSG