Luis Enrique: “Recuperiamo Fabian Ruiz. Per noi giocatore fondamentale”

01/05/2026 | 23:11:00

In conferenza stampa, Luis Enrique, allenatore del PSG, ha voluto sottolinearne l’importanza all’interno del gruppo di Fabian Ruiz. L’ex Napoli è completamente recuperato: “Fabian è un giocatore incredibile per noi, fondamentale, uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Ogni volta che un calciatore torna da un infortunio è una buona notizia. Ha già giocato nelle ultime partite. Domani sarà un’occasione per continuare a dargli minuti”.

Foto: sito PSG