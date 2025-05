Luis Enrique: “Ramos giocatore indiscutibile, è meraviglioso poterlo allenare”

16/05/2025 | 17:06:24

Luis Enrique, tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa anche soffermandosi su alcuni singoli dei parigini: “Gonçalo Ramos è un giocatore indiscutibile per noi, per la sua attitudine in allenamento e in campo. Ha giocato 1800 minuti ed è stato coinvolto in 24 azioni da gol. Sono cifre magnifiche. Un giocatore di questo livello è pronto a tutto, a giocare zero o novanta minuti. Fisicamente è più maturo di un ventitreenne. È meraviglioso allenare un giocatore come Gonçalo Ramos”.

Foto: Instagram PSG