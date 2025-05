Luis Enrique: “Questo trofeo manca al club. C’è aspettativa e pressione, ma anche consapevolezza”

30/05/2025 | 20:27:49

Conferenza stampa per il PSG, con il primo a parlare Luis Enrique, che analizza i temi della sfida di domani sera contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Siamo molto fortunati nel poter disputare la partita migliore che si possa disputare. Sono orgoglioso di essere arrivato fin qui col Paris Saint-Germain, giocheremo contro un’altra grande squadra”.

Sull’Inter: “Sarà un po’ diverso affrontare una squadra come l’Inter, che gioca con due attaccanti puri. L’obiettivo è portare la partita dalla nostra parte, dove crediamo di essere più forti. Dobbiamo mantenere il pallone, questo è fondamentale. Dobbiamo continuare a giocare come fatto finora”.

Sulle critiche ricevute da Donnarumma: “Quando uno gioca al livello più alto deve sapere che sarà criticato molto di più. Gigio lo sa, è un giocatore e un uomo esperto. Siamo felici di lui e di tutti i giocatori della rosa”.

Sulla voglia del PSG di vincere la Champions: “Questo trofeo manca al club. C’è aspettativa e pressione, ma anche consapevolezza”.

Sui giovani che non ha paura di lanciare: “I miei giovani sono comunque esperti, perché hanno fatto tante partite. L’esperienza si acquisisce giocando, io non ho mai avuto paura di far giocare i giovani. Mi piace che debbano giocare i migliori”.

Foto: Instagram PSG