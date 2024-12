Luis Enrique: “Questa è la stagione migliore della mia carriera. Classifica ingiusta in Champions? Non importa a nessuno se è meritata o no”

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lione. “Sarà l’ultima partita dell’anno in Ligue 1 al Parco dei Principi. È una squadra che ho analizzato molto, sarà una partita complicata ma cercheremo di fare il nostro dovere. Conosciamo bene il Lione, è un avversario che attraversa un momento positivo sia in Europa che in Ligue 1, con giocatori di alta qualità. Ci dà molta motivazione e voglio essere all’altezza. Sarà una bella partita”.

“Il mio obiettivo è portare tutti i giocatori fuori dalla loro zona di comfort, quelli che giocano tanto o poco. Il tempo di gioco indica i giocatori in cui abbiamo più fiducia, ovviamente, ma vogliamo che tutti diano di più. Hakimi sta facendo bene? Sì, ma può sempre giocare molto meglio. Per vedere la versione migliore di questi giocatori, dovremmo prendere decisioni impopolari”.

Sul rapporto con Dembele: “Ho lo stesso rapporto con tutti i giocatori. Sono un allenatore, non sono il loro padre o un fratello. Decido io, devo prendere decisioni e non ho problemi a prenderle. Devo scegliere il meglio per la mia squadra, il che significa far uscire tutti dalla zona di comfort, chi gioca di più e chi gioca di meno. L’ho sempre fatto nella mia carriera e non ho intenzione di cambiare”.

La classifica ingiusta di Champions: “A chi importa se è meritato o no? A nessuno. È la nostra classifica, la nostra realtà. La accettiamo e pensiamo a come ribaltare la situazione. Giusta o meno che sia”.

Riguardo le tante critiche: “Statisticamente questa è la mia migliore stagione da allenatore. Anche se c’è chi mi critica, chi inventa bugie, per me è la migliore stagione a livello di numeri. Eppure ho avuto stagioni di grande successo, ma vedo solo cose positive, nonostante la negatività, le critiche che ci sono dall’inizio della stagione. Tanti giornalisti dicevano che non avevamo nemmeno la squadra migliore in Francia, a poco a poco le cose si stanno sistemando e sono molto contento. È un processo di crescita che dipende dalla capacità di superare i problemi. Guardo tutto quello che fa la squadra e i giocatori migliorano ogni giorno. E questa è la strada giusta. Quanto tempo ci vorrà per vincere? Non lo so ma questo non mi preoccupa. Ho fiducia, miglioreremo continuamente. Ripeto: è la stagione migliore della mia carriera”.

Foto: Instagram PSG