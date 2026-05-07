Luis Enrique può agganciare Guardiola: tre Champions con due club diversi

07/05/2026 | 13:00:00

Il PSG torna in finale di Champions League, i parigini giocheranno contro l’Arsenal con la possibilità di fare il bis dopo il trionfo dello scorso anno contro l’Inter. E in caso di trionfo a Budapest, Luis Enrique può agganciare Pep Guardiola nell’albo d’oro delle Champions vinte, Pep ha trionfato nel 2009 e nel 2011 con il Barcellona, poi contro l’Inter con il City nel 2023. Luis Enrique ha vinto nel 2015 e nel 2025, adesso avrà la ghiotta chance di fare come il suo maestro.

foto x psg