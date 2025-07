Luis Enrique punta la Top 10 degli allenatori più vincenti: contro il Chelsea può arrivare il 17esimo trofeo

12/07/2025 | 18:33:46

Dopo aver già messo in bacheca sedici trofei, Luis Enrique si appresta a scrivere un altro pezzo di storia. Se il suo PSG dovesse battere il Chelsea nella finale del Mondiale per Club nella finale di domani sera alle 21, per il tecnico sarebbe la 17esima coppa da allenatore, oltre a divenire il primo mister a trionfare nella nuova competizione lanciata dalla UEFA. Così facendo, Luis Enrique si avvicinerebbe alla top 10 degli allenatori più vincenti di sempre. Il primo resta Alex Ferguson, dall’alto dei suoi 49 trofei, davanti a Guardiola (38), Lucescu (37) e Carlo Ancelotti con 29. Seguono poi Lobanovskiy (27), Mourinho con 26 vittorie, Hitzelfd e Stein con 25. Il decimo posto è occupato a pari merito da Trapattoni e Walter Smith, con 22 trofei. Luis Enrique, fresco vincitore della Champions, si troverà davanti Maresca, che in ambito di trofei è un totale novellino in confronto, anche se la recente vittoria in Europa League lascia ben immaginare in vista del futuro.

Foto: Instagram PSG