Luis Enrique: “PSG-Liverpool è una delle migliori partite che l’Europa possa offrire”

“PSG-Liverpool è una delle migliori partite che l’Europa possa offrire”. Lo ha detto Luis Enrique in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Parc des Princes: “Dobbiamo essere in grado di avere lo stesso atteggiamento, senza cambiare nulla. Dobbiamo avere più possesso palla di loro, creare più occasioni e difendere in modo efficace, come in tutte le altre partite“.

Poi ha proseguito: “Ci sono alcune differenze tra le due squadre. Entrambe attacchiamo bene ma noi abbiamo bisogno della palla, mentre il Liverpool può anche creare pericoli senza palla e forse non ne ha bisogno quanto noi per imporre il suo gioco. Come possiamo allora limitare l’impatto di Mohamed Salah, Luis Diaz o Darwin Núñez? Sono una delle squadre migliori d’Europa in contropiede, noi cercheremo di tenere palla e di stare attenti a non soffrire troppo nelle transizioni dell’avversario. Hanno tre aerei da caccia che volano in attacco. Fermare questi aerei da caccia non è facile; se riusciremo a imporre il nostro stile di gioco, riusciremo a non soffrire troppo. Dovremo essere all’altezza delle aspettative, questo ci motiva”.

Foto: Instagram PSG