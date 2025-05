Luis Enrique: “PSG-Inter sarà una finale spettacolare, i nerazzurri giocano ad alto livello da anni”

21/05/2025 | 14:05:02

Il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato della finale di Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi, le dichiarazioni a Sky Sport: “L’ho vista in diretta e anche successivamente, anche da tifoso del Barcellona. Entrambe avrebbero meritato la finale, l’Inter gioca da tanti anni ad alto livello: giocano in maniera diversa da altre squadre, sanno giocare alto o basso e hanno giocatori come Lautaro e Thuram. Sanno variare il pressing. Per me è una squadra, vera: tutti lavorano in funzione del collettivo, ma con tanta qualità individuale. Tutti sanno cosa devono fare. Credo che sarà una finale molto aperta, combattuta, bella da guardare per tutti i tifosi e non solo per quelli delle due squadre. Mi piace molto come gioca l’Inter: le piace attaccare, mette tanti giocatori in posizioni offensive. Sarà un bello spettacolo”.

Foto: Instagram PSG