Luis Enrique: “PSG favorito? L’anno scorso era il Liverpool. Firmerei per lo stesso risultato di un anno fa”

07/04/2026 | 16:55:35

Torna PSG-Liverpool in Champions. Dopo un anno, il confronto si ripete a ruoli invertiti. Il PSG campione in carica è il grande favorito.

In conferenza stampa ne ha parlato Luis Enrique: “Non è importante chi sia il favorito perché in questo tipo di partite è impossibile averne uno. Non credo che lo siamo noi. L’anno scorso tutti dicevano che fosse il Liverpool e invece si è qualificato il PSG”.

Il tecnico continua: “È un anno diverso. Voglio la stessa identità di squadra: cercare di esprimere un buon calcio e godersi la competizione. L’anno scorso? È stata una partita di altissimo livello. Firmerei per ripetere la stessa prestazione, ma non per lo stesso risultato (ko 1-0, ndr). Dobbiamo approfittare del fatto di giocare al Parco dei Principi, con un’atmosfera incredibile. Per noi è molto positivo giocare in casa”.

Luis Enrique ha poi fornito aggiornamenti sulle condizioni di Fabian Ruiz, fuori dal 20 gennaio: “Dobbiamo aspettare il giocatore, non c’è alcun problema. Cerchiamo di riavere i calciatori a disposizione il prima possibile, continuiamo a dare loro fiducia. Fabian non si è ancora allenato con il gruppo; ha fatto molti progressi e siamo contenti perché sembra sulla strada giusta, ma gli manca ancora qualcosina”.

Foto: sito PSG