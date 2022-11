Luis Enrique presente in entrambe le massime vittorie nella storia della Spagna

In una giornata più che positiva per la Spagna, anche Luis Enrique si ritaglia una parentesi tutta per se, grazie alla vittoria di oggi. Con il 7-0 rifilato alla Costa Rica, l’ex allenatore di Roma e Barcellona può vantare di essere stato presente nelle due massime vittorie della nazionale spagnola. La prima goleada, infatti, risale al Mondiale del 1998, quando la Spagna sconfisse per 6-1 la Bulgaria con in campo l’attuale mister, la seconda, invece, è quella di oggi.

Foto: twitter Luis Enrique