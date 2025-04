Luis Enrique: “Possiamo ancora migliorare. Progetto meraviglioso”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dopo la vittoria contro l’Aston Villa.

Queste le sue parole: “Lo stato d’animo è importante, in qualunque aspetto del calcio. Abbiamo giocato in modo attraente per i nostri tifosi e vogliamo raggiungere buoni risultati in questo modo. Non è un obiettivo che cerchiamo così per vanità”.

Contento di questa rosa? “Abbiamo iniziato l’anno scorso con il PSG ed è interessante avere la capacità di aver acquistato giovani dotati di ambizione. Penso che la squadra abbia un buon equilibrio tra esperienza e gioventù”.

Questo PSG quanto le ricorda il suo Barcellona? “Ci sono giocatori totalmente diversi. Al Barça la squadra era fatta da giocatori top, qui c’è un progetto diverso e cresciamo passo dopo passo. Abbiamo un progetto di diversi anni da proseguire e c’è la possibilità di far migliorare la squadra”.

