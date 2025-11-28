Luis Enrique: “Pogba è il presente e il futuro del calcio. Contro il Monaco è come una gara di Champions”

28/11/2025 | 15:29:59

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monaco, dove ha parlato anche della partita contro il PSG: “È una grande notizia riavere un giocatore di questo calibro. È ancora il presente e il futuro del calcio. Il Monaco è una squadra più o meno come noi, con giocatori di altissima qualità individuale. Non ricordo partite facili a Monaco, e lo sarà anche domani. Dobbiamo difendere nel miglior modo possibile; è una partita di Champions League “.

Foto: Instagram PSG

