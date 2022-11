Luis Enrique: “Partita eccezionale. Ora testa alla Germania”

Tanti sorrisi nel post partita di Spagna-Costa Rica, partita in discesa per la squadra di Luis Enrique, il quale in conferenza ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ve l’avevo preannunciato in questi dieci giorni e quando le cose si mettono così il calcio diventa uno sport meraviglioso. Il Costa Rica era un avversario tosto che poteva creare problemi ma noi siamo stati eccezionali con la palla e senza. Da domani mattina ci concentreremo sulla gara con la Germania. Non so chi giocherà domenica, ma se vogliamo arrivare in finale dovremo impiegare più di undici giocatori. Penso di non aver mai ripetuto uno schieramento. Ora qualcuno dirà che il Costa Rica era un avversario molto debole…Ma se lo guardi vedi che ha sempre giocato molto bene ai Mondiali”.

Foto: Twitter Spagna