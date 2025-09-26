Luis Enrique: “Orgogliosi del lavoro che stiamo facendo. C’è ancora margine per crescere”

26/09/2025 | 18:52:34

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento dei parigini, reduci dalla sconfitta contro il Marsiglia.

Queste le sue parole: “Gli errori semplici sono spesso legati al contesto della partita. I giocatori sono umani. Come allenatore non devo arrabbiarmi, ma accettare che possano sbagliare. Domani e contro il Barcellona lavoreremo per migliorare. Ci chiediamo sempre se ciò che abbiamo preparato ha funzionato o meno. Quali sono stati gli aspetti positivi e quali quelli negativi. È un processo permanente, e i giocatori lo sanno e lo accolgono nel modo migliore”.

Sui riconoscimenti la sera del Pallone d’Oro, che ha incoronato Ousmane Dembélé: “Siamo la miglior squadra del mondo e ne siamo fieri. Vedere Dembélé premiato è stato speciale. Lunedì è stato quasi perfetto, nonostante la sconfitta. Vederlo condividere il Pallone d’Oro con i tifosi, dico chapeau”.

Foto: sito Psg