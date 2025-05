Luis Enrique: “Nuovo percorso senza Mbappé, abbiamo fatto il salto di qualità”

01/06/2025 | 00:18:46

Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, commenta così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 5-0 sull’Inter che ha regalato la Champions League ai francesi: “La maggior preoccupazione di questa settimana era gestire le preoccupazioni, perché c’era una pressione troppo esagerata e ho cercato di abbassarla per giocare un bel calcio. Di solito capita di giocare un brutto calcio nelle finali, l’Inter è una ottima squadra ma abbiamo fatto un grande lavoro anche difensivo a partire da Dembélé che mi sento di citare”.

sull’addio di Mbappé: “Abbiamo fatto questo per provare un nuovo percorso senza Kylian, che è voluto andare al Real Madrid, coinvolgendo giocatori di altissimo livello per far crescere la squadra e chi è arrivato ha fatto fare un salto di qualità alla squadra”.

Infine: “Mia figlia sta con me dal momento in cui è andata via col corpo, voglio ricordarmi tutto quello che di buono ha portato nella mia vita”.

