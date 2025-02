Luis Enrique: “Non sono rilassato, il Brest può recuperare. È una partita trappola”

Luis Enrique non si fida del Brest nonostante i tre gol di vantaggio frutto della splendida vittoria in trasferta nella gara d’andata del playoff di Champions League: “Non vado a nessuna partita di calcio rilassato. Non è nel mio DNA. Alla fine qualcuno sarà eliminato, quindi è impossibile essere rilassati. Senza dubbio è una partita trappola: il nostro compito sarà pensare di aver l’obbligo di vincere fin dall’inizio. L’atmosfera sarà di assoluto supporto, dobbiamo solo pensare ad attaccare e difendere in modo totale“, ha detto in conferenza stampa.

Su Kvaratskhelia: “Sono contento di lui. È ovvio che ha bisogno di tempo per adattarsi, non esiste una formula magica. Sono molto contento del modo in cui si sta comportando e allenando. È un acquisto a lungo termine. Non ho fretta”.

Foto: Instagram PSG