Il tecnico della Nazionale spagnola, Luis Enrique, ha parlato dei suoi piani futuri, non escludendo un ritorno al Barcellona: “La vita dell’allenatore è complicata – ha detto – è difficile sapere come sarà il futuro. Ho lasciato la porta aperta a tutti i club che ho allenato. Ovviamente, non escludo di tornare a Barcellona un giorno, come allenatore o con un altro ruolo.”

Foto: La Sexta