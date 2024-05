Luis Enrique: “Nessun giocatore può sostituire Mbappé. Ne servirebbero 5-6”

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha parlato dopo la vittoria della Coppa di Francia, soffermandosi anche sull’addio di Mbappé.

Queste le sue parole: “Nessuno può sostituire Mbappé, solo una squadra con ambizione può farlo. E forse quattro, cinque o sei giocatori messi insieme, da reclutare per l’anno prossimo. Senza Kylian cercheremo di dare di più come squadra. Sarà una sfida per tutti i giocatori che arriverannp qui. Vogliamo scrivere la storia e vincere questa benedetta Champions League. Non so quando la vinceremo, ma lo faremo”.

Ancora su Mbappé: “Ho avuto la possibilità di allenare Kylian in questa stagione. È stata una stagione difficile per lui. Dopo sette anni e tanti successi, è molto difficile dire addio. Era sempre pronto ad aiutare la sua squadra. Stasera è stata la ciliegina sulla torta anche se non ha segnato. Ma era presente a tutte le azioni. È un giocatore diverso”.

Cosa farà ora Luis Enrique? Un po’ di ferie, con un occhio sempre rivolto al mercato. “È la fine della stagione, ma le trattative iniziano. Cercheremo di migliorare la rosa. Il progetto del PSG è impressionante considerando il nostro potenziale. Il mercato si farà con Luis Campos e il nostro presidente. Ingaggiare buoni giocatori è sempre difficile. È necessario tenere conto del loro tempo di adattamento. Le vacanze esistono ma non per me, a parte il fatto che non sarò al centro tecnico del PSG ma a casa. E con Luis e il presidente al telefono. L’Europeo lo vedrò in televisione. Con una birra o due in mano”.

