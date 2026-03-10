Luis Enrique: “Nessun dubbio sul nostro livello. Chelsea squadra forte, in estate ci ha tolto un trofeo”

10/03/2026 | 15:15:11

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chelsea in Champions League.

Queste le sue parole: “Non abbiamo alcun dubbio sul nostro livello. Durante una stagione ci sono sempre momenti più complicati, ma noi preferiamo concentrarci sugli aspetti positivi. È normale che ci siano commenti favorevoli o negativi a seconda dei risultati”.

Luis Enrique ha anche analizzato le caratteristiche del Chelsea, avversario ritenuto molto pericoloso. “Le squadre inglesi in Champions League sono tutte di altissimo livello. Conosciamo bene il Chelsea, li abbiamo affrontati anche in estate dove ci ha tolto un trofeo. Hanno cambiato allenatore e diversi giocatori, ma restano una squadra piena di internazionali. Sarà una sfida complicata per entrambe”.

Dal punto di vista tattico, il tecnico ha sottolineato le differenze tra le due squadre. “A noi piace avere più possesso palla dell’avversario, mentre loro sono molto efficaci quando gestiscono il pallone. Sarà una partita equilibrata”.

Interrogato sull’approccio mentale a un doppio confronto così importante, Luis Enrique ha ribadito l’importanza dell’esperienza: “Spero che la squadra mantenga la calma. L’eccesso di motivazione può diventare un problema in gare di questo tipo. Sappiamo che partita vogliamo giocare e siamo abituati a gestire queste situazioni”.

Il tecnico ha preferito non entrare nel merito di questioni individuali, evitando di commentare le difficoltà realizzative di alcuni giocatori. “Nei momenti complicati preferiamo restare uniti. Non è il momento di parlare di individualità o di aspetti negativi, vogliamo migliorare la prestazione collettiva”.

Infine, Luis Enrique ha mantenuto il massimo riserbo sulle possibili scelte di formazione, in particolare su João Neves: “Vedremo domani. Non voglio dare indicazioni all’avversario”.

Foto: sito PSG