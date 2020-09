Luis Enrique: “Meritavamo il pari. De Gea? Abbiamo un gran portiere”

Nel post gara di Germania-Spagna, primo turno di Nations League, il ct degli iberici Luis Enrique commenta così il pari strappato in extremis dai suoi: “Mi stava infastidendo il risultato, la squadra meritava almeno un punto. Abbiamo fatto molte cose perbene, il gol all’ultimo minuto mi fa felice, è la giusta ricompensa per il lavoro svolto”. Un commento poi sulla prestazione di De Gea: “Ha giocato tante partite come questa in Premier League quest’anno. Lo abbiamo monitorato e ha sempre mantenuto un livello di prestazioni alti. Il problema è che appena commette un errore balza su tutti i telegiornali perché sono abituati a grandi parate. Oggi in Spagna dovremmo dire ‘Che grande portiere che abbiamo’, ma non lo diremo”.

Foto: Lasexta