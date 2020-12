Luis Enrique: “Maradona? Ha segnato un’epoca. Francia e Belgio le più forti, l’Italia non la conosco bene”

Il ct della Spagna, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa dopo il sorteggio in Nations League, con l’Italia come prossima avversaria. Queste le sue dichiarazioni: “La squadra migliore per me è il Belgio, poi c’è la Francia. Per i risultati che hanno conseguito, loro due sono le migliori. Italia? So che sta attraversando un momento di cambiamento, ma non la conosco a fondo. Adesso abbiamo tempo per studiarla e prepararci sui loro punti forti e su quelli deboli. Germania? Il nostro attacco è stato molto forte, quella vittoria ha mostrato i nostri progressi. Considero però i tedeschi ancora dei favoriti alla vittoria dell’Europeo. Nations League? Questa competizione è un grande successo. Gabriel Paulista? Sono felice vista la sua nuova nazionalità, significa che avrò modo di scegliere tra più giocatori forti. Non ho problemi a giocare ovunque e sono lieto di rappresentare la Spagna in qualunque posto. Maradona? Diego è stato il punto di riferimento per noi. Qualcuno di unico e con la capacità di vincere un Mondiale quasi da solo. A livello calcistico ha segnato un’epoca, basta vedere le espressioni di affetto da tutto il mondo.”

Foto: screen uff twitter Spagna