Luis Enrique: “La Roma può vincere lo scudetto, ha un futuro meraviglioso”

26/11/2026 | 00:34:33

Le parole di Luis Enrique in conferenza stampa: “Se è stata la partita più difficile della Champions? Non solo della Champions League, ma anche del campionato. È stata una delle partite più difficili di questa stagione e sono contento del risultato. La Roma ha un grande futuro davanti e può vincere lo scudetto, è lì con la Lazio e la Roma e mi piacerebbe che accadesse. La Roma ha avuto molte grandi occasioni e avrebbe meritato di vincere o di pareggiare. Non so esattamente chi meritasse di più, ma è chiaro che per noi è stato molto difficile. Penso che sia la prima volta che affronto Gasperini”

foto x Psg