Luis Enrique: “Kvaratskhelia è un guerriero, tornerà più forte”

24/10/2026 | 14:37:41

Luis Enrique guarda alla sfida contro il Lione, ma il pensiero non può che andare anche a Khvicha Kvaratskhelia. Il Paris Saint-Germain deve fare i conti con un infortunio pesante per l’attaccante georgiano, costretto a fermarsi dopo la gara di Champions League contro il Barcellona. Il tecnico spagnolo, alla vigilia del prossimo impegno in Ligue 1, ha parlato delle condizioni del suo giocatore, delle possibili mosse sul mercato e dell’obiettivo della squadra.Su Kvaratskhelia, Luis Enrique non ha nascosto la propria preoccupazione: “È un infortunio duro. Pensi al giocatore, a quello che dovrà vivere”. L’allenatore, però, prova a guardare avanti con fiducia: “Vedremo dopo l’operazione. Tornerà più forte, non ho dubbi”. Il messaggio è chiaro: il PSG vuole accompagnare il georgiano nel percorso di recupero, senza mettergli pressione sui tempi del rientro.La situazione degli infortunati apre inevitabilmente anche il tema del mercato. Luis Enrique, tuttavia, non considera automatico l’arrivo di un rinforzo a gennaio: “Nessun infortunio significa che dobbiamo ingaggiare nuovi giocatori”. Il club continuerà a valutare le opportunità disponibili, ma le scelte non saranno dettate esclusivamente dalle assenze. La priorità resta mantenere equilibrio e competitività all’interno della rosa.L’attenzione si sposta quindi sul Lione, avversario che il PSG affronterà lunedì. “Sarà una partita complicata. Hanno lo stesso allenatore e giocano un bel calcio. Abbiamo motivazioni”, ha spiegato il tecnico, indicando anche l’obiettivo in classifica: “L’importante è che, se vinciamo, passiamo in testa“. Una gara importante, dunque, per rilanciare le ambizioni parigine in campionato.Infine, spazio anche al tema del Pallone d’Oro, con diversi giocatori del PSG coinvolti nella corsa al riconoscimento individuale. Luis Enrique ha ribadito la propria filosofia, mettendo il gruppo davanti ai singoli: “Il Pallone d’Oro non mi interessa. Dobbiamo restare concentrati su ciò che è importante per la squadra“. Un messaggio coerente con la linea portata avanti dall’allenatore spagnolo: prima il collettivo, poi i premi individuali.

Foto: x Psg