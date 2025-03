Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha parlato anche di Kolo Muani: “Kolo Muani è un grande giocatore. È difficile arrivare al Paris Saint-Germain, non posso che avere parole positive per lui, anche per quelli che forse non sono riuscito ad aiutare come avrei voluto”.

Foto: Instagram PSG