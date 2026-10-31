Luis Enrique in paradiso: è l’allenatore con più vittorie nella storia del PSG

31/10/2026 | 11:09:48

Grazie alla vittoria contro il Le Havre, firmata da un monumentale Achraf Hakimi, autore di una tripletta (la prima della carriera) e due assist nell’1-5 totale, Luis Enrique è diventato l’allenatore con più vittorie nell’intera storia del PSG. Il tecnico catalano, a Parigi dal 2023, ha ottenuto 127 vittorie in 188 partite, alzando al cielo due volte consecutivamente la Champions League.

Foto: X PSG