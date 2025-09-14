Luis Enrique in ansia prima dell’Atalanta: “Gli infortunati? Dobbiamo aspettare i test dei giocatori”

14/09/2025 | 23:07:38

Il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa del problema infortuni dopo il successo su Lens e in proiezione della sfida di Champions contro l’Atalanta: “Gli infortuni? Non lo so, dobbiamo aspettare i risultati dei test che effettuerà lo staff. Non ho ancora informazioni. La competizione che tutti amano, la Champions League, si avvicina. È un momento un po’ difficile per noi, perché ci sono degli infortuni. Dobbiamo aspettare di vedere i risultati dei test dei tre giocatori. Conosciamo la nostra capacità di adattamento e dobbiamo pensare a come rispondere come squadra. Sono calmo e spero che riusciremo a superare questa situazione. Dobbiamo accettare questa situazione, questo è il calcio di alto livello. Ci siamo preparati alla partita in un certo modo. Dobbiamo giocare a Tetris per distribuire i minuti tra i giocatori e guardare il quadro generale. Vogliamo regalare di nuovo gioia ai nostri tifosi in Champions League. Spero che mercoledì sia una bella giornata”.

Foto: Instagram PSG