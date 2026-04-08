Luis Enrique: “Il rammarico è quello di non aver fatto il terzo gol. Ad Anfield c’è da soffrire”

09/04/2026 | 00:05:38

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato a Prime Video al termine della vittoria per 2-0 sul Liverpool: “È stata una partita a livello di quarti di Champions League. Noi siamo abituati a giocare contro squadre che cambiano, anche con la linea a cinque. Abbiamo giocato molto bene, è stata una bella gara da vedere, con due squadre che volevano attaccare. Il rammarico è quello di non aver fatto il terzo gol. Se qualcuno pensa che andiamo a Liverpool e la passiamo semplice, pensa male. Credo che soffriremo molto ad Anfield, andiamo lì per farlo”.

Foto: sito PSG