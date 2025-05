Luis Enrique: “Il PSG merita di vincere la Champions, siamo pronti a fare la storia”

09/05/2025 | 17:36:42

L’allenatore del PSG Luis Enrique è tornato a parlare della finale di Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi: “Siamo tutti pronti a fare la storia, anche i tifosi – ha dichiarato il tecnico dei parigini avvisando i nerazzurri -. Se c’è una squadra che conosco e che merita di vincere la Champions League, è il Psg, ma troppa energia positiva può essere pericolosa”. Sul piano di gestione dei calciatori: “Cercheremo di fare in modo che i giocatori abbiano più tempo di riposo possibile per staccare la spina, per dimenticare il calcio e per potersi dedicare ad altro in un calendario così complesso”. Sui nerazzurri: “L’Inter conosce le finali, ne ha giocata una due anni fa contro il Manchester City. Sono giocatori con più esperienza dei nostri, una squadra costruita da più tempo“.

FOTO: Luis Enrique