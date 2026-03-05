Luis Enrique: “Il nostro segreto? Si parla molto dell’aspetto fisico, ma per me la componente mentale è ancora più importante”

05/03/2026 | 23:47:17

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Monaco, soffermandosi sulle doti della sua squadra.

Queste le sue parole: “Siamo in un’ottima condizione fisica. Il nostro livello senza palla è incredibile. Si parla molto dell’aspetto fisico, ma per me la componente mentale è ancora più importante. È facile criticare il PSG perché siamo un grande club, ma chiedete agli avversari: quando affrontano le nostre qualità individuali e collettive, per loro è un incubo”.

Foto: X PSG