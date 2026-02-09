Luis Enrique: “Il mio futuro e le voci sullo United? Gli spagnoli colpiscono al cuore”

09/02/2026 | 13:00:23

Il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato del suo futuro, come riportato da Mundo Deportivo, rispondendo anche a una domanda sul suo futuro, dopo che il Manchester United sembra aver avanzato un corteggiamento per la prossima stagione: “Vedendo il legame che esiste in questo momento tra la squadra e i tifosi, quanto l’intero club ti stima, tutti qui a Parigi. È realistico che tu possa rimanere oltre il 2027? È uno scenario che stai iniziando a considerare?” E il tecnico ha risposto così“Il mio futuro? Io so che gli spagnoli colpiscono sempre quel punto. BAM! Dritto al cuore”.

Foto: Instagram PSG