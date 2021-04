Luis Enrique: “Il Barcellona non deve aver paura del post Messi. Prima o poi accadrà”

Il ct della Spagna Luis Enrique, ex allenatore del Barcellona dal 2014 al 2017, dove ha vinto anche un triplete nel 2015, ha commentato la vicenda Messi, di un rinnovo o meno dell’asso argentino ai microfoni di TV3.

Queste le sue parole: “Come socio culé, mi piacerebbe che Messi restasse al Barcellona per il romanticismo che avrebbe il vedere Leo vestire per sempre la maglia blaugrana. Detto questo, c’è molto vittimismo intorno a questo tema. Il Barcellona tornerà a vincere, presto, anche senza di lui. Il Barça non deve aver paura del post-Messi. Prima o poi accadrà che Leo andrà via o smetta e quindi non bisogna aver paura e pianificare il post Messi, vincendo come sempre. Altrimenti ci si fossilizza”.

Foto-lasexta