Luis Enrique: “Gomitata di Tassotti? Acqua passata”

In semifinale di Nations League, l’Italia affronterà la Spagna l’anno prossimo. In conferenza stampa, ha parlato il CT della Spagna, Luis Enrique (qui per leggere le sue parole).

L’ex Barcellona è tornato anche sull’episodio di Tassotti, della gomitata a USA 1994, ammettendo come ormai sia acqua passata.

Queste le sue parole: “Credo che il tempo cancelli ogni cosa. Per me personalmente non è neanche un ricordo amaro, è semplicemente un aneddoto all’interno della mia carriera. Ho già avuto la possibilità di affrontare Tassotti da avversario. Ci siamo chiariti ma a lui non piace parlarne. Per me è totalmente indifferente. Fa parte della mia storia calcistica, ne sono orgoglioso e non la cambierei mai”.

Foto: Screen twitter Spagna