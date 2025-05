Luis Enrique: “Gioia di giocare a calcio e voglia di dominare ci hanno portato qui”

31/05/2025 | 20:45:30

Il tecnico dei parigini, Luis Enrique, ha parlato nel corso del prepartita su Canal+: “È più facile a dirsi che a farsi. Ma quello che abbiamo portato qui è stata la gioia di giocare a calcio, la voglia di dominare la partita e di ricambiare il sostegno dei nostri tifosi. È una finale, abbiamo la mentalità, l’ambizione di vincere. Cercheremo di fare tutto il possibile per riuscirci. Sarà difficile, c’è molta eccitazione attorno a entrambe le squadre. Dovremo saperci adattare a questa emozione, gestirla come facciamo di solito, credo che questa sia la chiave. La cosa più importante è meritare di vincere la finale, per questo dobbiamo giocare come al solito”.

