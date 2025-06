Luis Enrique: “Fiduciosi per il Mondiale per Club. Dembelé merita il Pallone d’Oro”

15/06/2025 | 12:11:06

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro l’Atletico Madrid, esordio al Mondiale per Club dei campioni d’Europa: “È una sensazione molto positiva, abbiamo fatto la storia. Siamo felici. Ci siamo preparati a questa competizione nel miglior modo possibile. La prossima stagione potrà essere migliore? Se si parla di vincere trofei, sarà impossibile. Abbiamo vinto i quattro tornei a cui abbiamo partecipato. C’è ancora questo Mondiale. È una competizione molto bella. Abbiamo la fiducia e l’ambizione di puntare a questo risultato. Siamo pronti.”

Sul Pallone d’Oro e la possibilità che possa vincerlo un suo giocatore: “Questi premi non mi interessano minimamente. Continuo a pensare che Dembélé meriti il ​​Pallone d’Oro, senza ombra di dubbio”.

Foto: X PSG