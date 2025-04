Luis Enrique: “Favoriti? Nel calcio non esistono. Anche noi eravamo dati per spacciati contro il Liverpool”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha così parlato in vista della sfida di Champions League contro l’Aston Villa: “Unai Emery è un grande allenatore e l’Aston Villa è una grande squadra. Sono arrivati così in alto negli ultimi due anni grazie a Unai Emery. Ci assomigliano, con molti giocatori versatili. È difficile sapere chi giocherà, specialmente dopo la loro finestra di trasferimento invernale in cui si sono rafforzati in modo positivo”.

Gara dunque complicata, come ribadito dal tecnico: “Nessun favorito? Credo che sia tutto equivalente. Contro il Liverpool tutti dicevano che non avevamo alcuna possibilità. Ci sono state squadre che sono riuscite a passare al livello successivo. Dobbiamo fare ciò che serve per qualificarci”.

Foto: Instagram PSG