Luis Enrique: “Fallimento Champions? Sapete quante squadre partecipano ogni anno per vincere?”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa, tornando ancora sull’eliminazione dalla Champions, ma il tencico non vuol sentir parlare di fallimento.

Queste le sue parole: “La parola fallimento è stata tradotta bene? Cercherò di essere educato: quante squadre ci sono in Champions League? Non sapete quante? Forse il fallimento è non aver studiato quante squadre c’erano, eviteremmo questo problema. A dire il vero fa ancora male. Avevamo grandi speranze per questa potenziale finale di Champions League e pensiamo che il risultato non abbia rispecchiato i nostri meriti. Stiamo già programmando la festa per domani ma è stata una duro colpo per tutti. Alla fine resta questa sensazione che abbiamo dato il 100% anche se il risultato non è stato all’altezza”.

Foto: twitter PSG