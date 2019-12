Luis Enrique: “Europeo? Buon girone, noi favoriti per la vittoria finale. Moreno? Non aggiungo altro”

Dopo il sorteggio dei gironi del prossimo Europeo, il commissario tecnico della Spagna Luis Enrique, ha commentato il gruppo che vedrà la Roja affrontare Svezia, Polonia e la Vincitrice del Play-Off B (Bosnia, Irlanda del Nord, Irlanda, Slovacchia): “Apparentemente è un buon girone, ma gli allenatori sono preparati e pensiamo sempre di non poterci fidare delle partite, dobbiamo vincerle e sarà difficile lì. Robert Moreno? Non sono qui per fare una partita a tennis o paddle, ho già dato la mia versione. Favoriti per l’Europeo? Siamo nel gruppo dei favoriti, dopo quello che ha vinto la Nazionale, merita fiducia. È importante trasmetterlo ai giocatori”.

Foto: lasexta