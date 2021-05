Luis Enrique: “Escludere Sergio Ramos è stata dura. Perché 24 convocazioni? Inutile chiamare qualcuno che non giocherà”

Il ct della Spagna, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa spiegando la scelta sulle convocazioni per l’Europeo partendo dall’esclusione di Sergio Ramos: “E’ evidente che sia stato escluso perché non ha potuto giocare da gennaio in condizioni adeguate. Gliel’ho comunicato ieri, è stata dura, mi dispiace perché è qualcuno che è sempre stato al top, ma la mia decisione è stata presa per il bene del gruppo. Gli ho consigliato di essere egoista e di recuperare al 100% per continuare a giocare nel Real e in futuro nella nazionale”.

Sulla scelta di chiamarne solo 24 sui 26 posti disponibili: “Era inopportuno chiamare un attaccante in piu’ solo per avere piu’ opzioni. Vogliamo che tutti e 24 abbiano la sensazione di poter giocare e aiutare la squadra: guardando ai precedenti tornei abbiamo visto che si e’ soliti utilizzare alla fine solo 18-19 calciatori“.

Foto: Twitter Spagna