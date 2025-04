Luis Enrique esalta il progetto: “Passi in avanti evidenti. Champions? Non ci poniamo limiti”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del campionato francese, esaltando il progetto giovanile del club.

Queste le sue parole: “La scorsa stagione è stata molto positiva. Abbiamo conquistato diversi titoli e raggiunto la semifinale di Champions League, ma quest’anno è meglio. Non solo per le statistiche, che sono migliorate, ma soprattutto per la capacità della squadra di reagire e ribaltare ogni tipo di situazione. Abbiamo superato momenti molto delicati, anche in Champions League”.

Luis Enrique ha poi sottolineato la maturità dimostrata dal suo giovane gruppo: “La squadra ha mostrato una maturità che non ci si aspetterebbe da un gruppo così giovane. È una formazione flessibile e generosa sia quando si tratta di attaccare che di difendere. Non era un’utopia quando dicevo di voler avere undici attaccanti e undici difensori, questo mi piace molto e penso piaccia anche ai nostri tifosi”.

Foto: sito PSG