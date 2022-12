Luis Enrique: “Eravamo eliminati? Non lo sapevo. Mi sarebbe venuto un infarto”

Luis Enrique, nella classica conferenza stampa post partita, si concede qualche battuta e qualche risata dopo il passaggio del turno della sua Spagna in una rocambolesca partita contro il Giappone: “Eravamo eliminati? Non lo sapevo proprio, se me ne fossi reso conto probabilmente mi sarebbe venuto un infarto”. Parole di spavento quelle del mister ex Roma, che per un momento ha rischiato davvero di dover dire addio al Mondiale in Qatar, salvo poi qualificarsi come seconda classificata del girone, dietro al Giappone.

Foto: Sito Spagna