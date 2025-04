Luis Enrique: “È un piacere avere Dembelé al PSG. Siamo una squadra vera”

29/04/2025 | 23:50:18

Intervenuto ai microfoni di Canal+, il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Arsenal: “Abbiamo mostrato la mentalità di ogni giorno. Dembele? È un vero piacere averlo al PSG. È stata una partita piena di emozioni, è difficile giocare con quest’atmosfera incredibile. Il gol all’inizio della partita è stato importante per la fiducia”.

Sul ritorno: “Dobbiamo pensare a controllare la partita. Giocheremo in casa con i nostri tifosi, saremo pronti. Se Dembélé sarà con noi per la partita di ritorno? Non lo so. Siamo una squadra vera. Se Ousmane può giocare, bene. Se non gioca, vedremo una squadra comunque”.

Foto: Instagram PSG