Luis Enrique: “Dopo le Nazionali è sempre difficile. C’è l’incognita infortuni e della condizione generale”

16/10/2025 | 16:55:19

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Strasburgo.

Queste le sue parole: “Gli infortuni post Nazionali? Il comunicato medico è una cosa, il campo è un’altra. Oggi faremo il primo allenamento della settimana con tutti, voglio parlare con loro per capire le sensazioni. È una buona notizia sapere che sono pronti”.

Sulle recenti polemiche tra la FFF e il club per la gestione di Barcola, l’allenatore è stato netto: “Non mi interessa. Attorno alle squadre di alto livello ci sono sempre voci. Ciò che mi interessa è il livello della squadra, i giocatori e la loro salute”.

Infine, sul momento del PSG dopo la sosta: “Dopo la pausa è sempre difficile. Strasburgo è una grande squadra, sarà una partita complicata. Noi vogliamo gestire il gioco ed essere dominanti: è la nostra mentalità”.

Foto: sito PSG