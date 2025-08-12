Luis Enrique: “Donnarumma è uno dei migliori al mondo, ma vogliamo un portiere con caratteristiche diverse”

12/08/2025 | 21:02:03

Il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Tottenham, parlando anche della situazione Donnarumma: “Posso solo elogiare Donnarumma, è uno dei migliori al mondo senza dubbio. Ed è come uomo anche meglio che giocatore, ma come portiere volevamo un profilo diverso. Su Gigio ho deciso io e il club mi ha supportato”.

Foto: Instagram PSG