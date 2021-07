Luis Enrique: “Domani è una grande occasione. Nessuna rivincita, scelsi io di lasciare Roma”

Il Ct della Spagna, Luis Enrique, ha parlato così in conferenza stampa da Wembley, alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l’Italia:



Sugli indisponibili “Laporte non si è allenato ieri ma ha semplicemente recuperato. Ha preferito recuperare, ma sono tutti a disposizione. Sarabia no, non ha fatto questa trasferta. Tutti stanno bene, poi tutti vogliono essere in campo domani sera”.

Sul passaggio del turno “Voglio dar valore a questo passaggio del turno. E’ impossibile sottovalutare l’occasione, non siamo esperti in quanto Nazionale. Essere in semifinale e come lo abbiamo fatto… Ora la gara di domani è una grande occasione, i giocatori avranno tempo per pensare alla partita. Davanti c’è un grande obiettivo e dovremo essere al cento per cento”.

Una rivincita con l’Italia? “Sono andato via per una mia decisione, la Roma voleva che rimanessi in società. E’ stata una mia decisione, non c’è rivincita. L’Italia è un paese che mi piace tanto, cerco sempre di visitarla: è bello giocare contro l’Italia, ci giocheremo anche a ottobre, in Nations League. Per me è sempre un piacere”.

Foto: Twitter Euro 2020