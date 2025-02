Luis Enrique: “Dembelé se rimane sereno e tranquillo non ha pari”

Il PSG ha vinto con un clamoroso 5-2 in casa del Brest. Partita clamorosa di Ousmane Dembelé che ha realizzato una tripletta.

A fine gara a BeIN Sports ha parlato Luis Enrique, dedicando però ampio spazio al man of the match della partita contro il Brest: “Ousmane Dembélé potrebbe vincere al Loto Foot. Vincerebbe un premio. Ousmane può diventare il giocatore che vuole perché non ha pari. Se rimane sereno e tranquillo, può segnare di testa, di piede. Sono sicuro che la stampa voglia farlo salire molto in alto e farne un Maradona. È un ragazzo intelligente, ha saputo sfruttare i momenti offerti dai suoi compagni. Siamo entusiasti dei nostri attaccanti”.

Foto: Instagram PSG