Luis Enrique: “Croazia? Abbiamo analizzato il ko, ora pensiamo alla Bosnia. Le critiche a De Gea…”

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara amichevole contro la Bosnia: “La squadra sta bene. Abbiamo analizzato il ko con la Croazia. Il morale è buono e ormai dobbiamo pensare alla prossima partita. È un’amichevole, poi fino a marzo non ci saremo insieme, ma per me domani è un test importante per essere in grado di vedere i giocatori che non hanno giocato molto. Le critiche a De Gea? È logico, dobbiamo accettarle, ma quando sono così dirette e personalizzati contro un singolo giocatore, le trovo curiose. Le critiche, se ci sono, devono essere per tutta la squadra e ovviamente per l’allenatore. Il resto, quando sono solo contro una persona, le considero ingiuste”.

Foto: lasexta