Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha commentato così le critiche ricevute nei giorni scorsi dopo la sconfitta in Champions contro l’Atletico Madrid: “Non leggo mai la stampa, scopro tutto qui, in conferenza. È evidente che si parla del ‘9’ quando non segniamo, quando facciamo tre gol nessuno parla di questo. Conosco già questo circo e lo accetto”.

Fito: instagram Psg