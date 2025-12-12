Luis Enrique: “Coppa Intercontinentale importante. E’ un trofeo che non si può vincere sempre”

12/12/2025 | 23:21:54

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Questa prima parte di stagione è stata segnata da molti infortuni, ma sono soddisfatto della qualità mostrata in campo, sia in attacco sia in difesa”.

Il tecnico spagnolo ha elogiato le prestazioni di Matveï Safonov durante l’assenza di Chevalier: “Safonov ha dimostrato grande personalità e professionalità. Avere tre portieri di questo livello è un vantaggio enorme per noi”.

Sulla gestione di Dembélé: “Ousman ha qualità incredibili, ma dobbiamo gestirlo con attenzione. Marquinhos ha un problema all’anca: nulla di grave, ma non so se sarà disponibile per la Coppa Intercontinentale”.

Luis Enrique ha commentato anche il calendario fitto: “Viaggiamo molto, ma ci adattiamo. L’importante è non cercare scuse: l’allenamento e la concentrazione restano la priorità”.

Infine, il mercato invernale resta aperto: “Se troviamo un giocatore interessante e con caratteristiche adatte, valuteremo. Abbiamo fiducia nei nostri giovani e vogliamo continuare a rinforzare la squadra senza perdere la coesione”.

Sulla Coppa Intercontinentale, una prima assoluta per il club della capitale francese: “La motivazione è data dall’importanza del trofeo. Sono trofei che raramente si hanno l’opportunità di vincere, è molto importante”.

Foto: sito PSG