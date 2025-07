Luis Enrique: “Contento del risultato contro una grande squadra. Il secondo rosso è assurdo”

05/07/2025 | 20:55:16

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato al termine della sfida contro il Bayern Monaco ai microfoni di DAZN, ponendo qualche dubbio in merito alle due espulsioni subite dai suoi calciatori.

Queste le sue parole: “Le due espulsioni? È una sensazione strana. La prima espulsione di Pacho ci può anche stare. Per la seconda, non ne sono sicuro, anzi posso dire che è anche assurdo. È stata una partita intensa contro un grande avversario che ci ha reso la vita difficile. Sono contento del risultato”.

Foto: sito PSG